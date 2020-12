Glaciales beautés venues du Nord

Ane Brun

HOW BEAUTY HOLDS THE HAND

OF SORROW

Universal

Sans que nous ne nous en rendions vraiment compte, Ane Brun se retrouve régulièrement en tête des ventes de disques en Norvège depuis 2003. Rien d’étonnant en soi, car cette auteurecompositrice-guitariste-chanteuse dispose d’une voix angélique (en anglais dans le texte), avec ce léger vibrato qui fait tant penser à Kate Bush ou à Sinéad O’Connor. Une de ces voix cristallines capables d’apaiser un troupeau de rennes en rut.

Surtout, cette femme de 46 ans est une stakhanoviste de la musique. Rien que cet automne, elle vient de publier deux albums coup sur coup. D’abord After the great storm, une collection de treize perles pop, vaguement électro et diablement affriolantes. Et, moins d’un mois plus tard, elle remet le couvert avec un…