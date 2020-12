GRUYÈRES

Cité: découverte de Gruyères par une balade contée. Me 15h. Balade historique. Je 18h. Et aussi: chasse au trésor, boîte aux lettres des lutins, illuminations, etc. Tous les jours. Infos et inscriptions sur www.la-gruyere.ch/hiver-2020 ou au 848 424 424.

PRINGY

Maison du Gruyère: atelier de Noël pour les enfants. Infos et inscriptions au 026 921 84 00. Me 13h-17h.

ROMONT

Maison verte: conférence proposée par l’école des parents sur le divorce. Ma 19h.