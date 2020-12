Le plan de relance est opérationnel

CANTON. Le plan de relance de l’économie fribourgeoise entre dans le concret. Mardi dernier, le Conseil d’Etat a en effet validé toute une série d’ordonnances et de règlements d’exécution permettant l’entrée en vigueur des 25 mesures prévues.

Pour rappel, le Grand Conseil avait approuvé, le 13 octobre dernier, une enveloppe de 63,3 millions de francs pour ce plan concocté par le Conseil d’Etat afin de soutenir l’économie cantonale, durement touchée par la crise du Covid-19.

Sept domaines

Les 25 mesures touchent sept domaines: la construction, la mobilité et l’énergie; le soutien à la compétitivité des entreprises; la formation; la consommation des ménages; le tourisme et le commerce local; l’agriculture et les forêts; enfin la culture et le sport.

Parmi les mesures relevant de la…