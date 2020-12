Le vaccin est bientôt là!

Le vaccin contre le Covid-19 devrait arriver d’ici le premier trimestre 2021 en Suisse. Quel vaccin sera utilisé? Qui pourra prétendre à la vaccination? Pourrons-nous enfin reprendre notre vie d’avant? Le médecin Alessandro Diana, spécialisé dans les maladies infectieuses, livre son éclairage.

CLAIRE PASQUIER

Depuis quelques semaines, il fait les titres à l’international et en Suisse. Après neuf mois de recherches effrénées, le vaccin contre le Covid-19 déboule et, avec lui, l’espoir que la pandémie prenne fin très vite. Les candidats de Pfizer-BioN-Tech, de Moderna et d’Astra-Zeneca sont les plus avancés et s’annoncent comme les plus efficaces. En Suisse, Alain Berset espère les premières vaccinations d’ici à la fin janvier et est «en discussion pour qu’elles soient gratuites pour tout…