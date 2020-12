Les Osses veulent aussi pouvoir rouvrir

Le Théâtre des Osses demande une réouverture le 10 décembre, comme les restaurants. Réunissant des comédiens locaux, les deux créations au programme pour le mois de décembre peuvent commencer du jour au lendemain, avec un plan de protection déjà en place pour cinquante spectateurs.

XAVIER SCHALLER

«Chacun ne se réalise pas en se ruant sur les biens de consommation.» Codirecteurs du Théâtre des Osses, Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier n’ont guère apprécié le Black Friday et ses grandes surfaces pleines de monde – «bien plus propices à la contamination que 50 personnes masquées, désinfectées, tracées et assises en ligne sur des chaises». Dans une lettre adressée au Conseil d’Etat, ils avouent «ne pas comprendre l’ordre des priorités des mesures prises» et réclament une réouverture des…