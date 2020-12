Love Actually

M6, JEUDI, À 21 H 05

A Londres et dans le Midi de la France. A quelques semaines de Noël, des hommes et des femmes, que le des - tin avait plus ou moins malmenés, (re)découvrent, chacun à leur manière, l’amour véritable.

A l’approche des fêtes de fin d’année, le nouveau Premier Ministre anglais prend possession de ses quartiers, passe ses troupes en revue et tombe sur Natalie, une brunette qui a son franc-parler. Mark s’est mis en quatre pour faire du mariage de son meilleur ami un moment inoubliable. Le hic, c’est Juliet, la mariée, qu’il évite soigneusement… En rentrant chez lui après la noce, Jamie, écrivain, trouve sa chère et tendre en galante compagnie. Dragueur malheureux, Colin décide d’aller chercher l’amour en Amérique. Daniel, qui vient d’enterrer son épouse, s’inquiète pour…