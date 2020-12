Pixels et caetera

LIGNE DE VIE. Sauvé in extremis par un autre skipper du Vendée Globe au cœur de l’océan Indien, le navigateur Kevin Escoffier a pu ensuite rejoindre un bateau de la Marine nationale. Nouvelle opération périlleuse, le marin ayant dû se jeter à l’eau sans être relié par une «ligne de vie» au canot pneumatique venu le chercher (rien à voir avec les migrants récupérés en Méditerranée ou au large des Canaries). Sur un voilier, la ligne de vie - merveilleuse expression - c’est le filin qui court le long du pont et auquel l’équipier accroche son harnais, assurant ses mouvements durant des manœuvres difficiles. Et pour nous qui, par ces temps sombres et lourds, luttons contre l’éloignement, la faillite, la dépression, les fins de mois encore plus difficiles, l’écrasement d’un présent qui semble…