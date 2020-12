Pixels et caetera

NOËL. Un épidémiologiste français qualifié a récemment recommandé, pour le repas de Noël en famille, d’éviter de parler à table! Une aberration de plus dans la liste des contraintes pas toujours cohérentes, tant s’en faut, qui, mises bout à bout, brisent le lien social, cassent le commerce, achèvent la culture, réduisent la vie à l’inquiétude et les plaisirs aux risques. C’est vrai, personne ne souhaite être à la place des responsables politiques, aujourd’hui, ni d’ailleurs à la place des commerçants, ou des artistes, ou du personnel médical, ou des employés de «la première ligne», ou des patrons vulnérables. Personne n’a envie d’être à la place des familles qui ne peuvent accompagner leur mourant, ni se réunir pour les enterrer dignement. Non, personne n’a envie d’être à la place de…