Sans issue

RTL9, MERCREDI, À 20 H 50



Will Shaw part rejoindre sa famille en vacances, mais les retrouvailles sont de courte durée: après s’être absenté quelques instants, il retrouve le bateau familial vide et ses proches volatilisés! Il découvre alors que son père est en réalité un agent de la CIA impliqué dans la disparition de documents importants. Sa famille prise en otage par une organisation nébuleuse, Will va se retrouver entraîné dans une course contre la montre pour retrouver ces mystérieux documents et sauver ses proches… ■