Un demi-million pour le bois local

RELANCE. Les entreprises fribourgeoises de construction qui utilisent du bois fribourgeois pourront bénéficier, dès le 1er janvier, d’une prime de soutien s’élevant à 10% du prix d’achat du bois utilisé – mais au maximum 20 000 francs par projet. Cette mesure, dotée de 500 000 francs, fait partie du plan de relance du canton.

Ce soutien, «unique en Suisse, sera mis en œuvre par le Service des forêts et de la nature en collaboration avec Lignum Fribourg», a indiqué lundi la Chancellerie d’Etat. Les projets devront être réalisés en 2021 et 2022. Les demandes pourront être déposées jusqu’au 30 octobre 2022 et seront traitées selon leur ordre d’arrivée.

«L’économie forestière, qui représente 2300 emplois dans le canton de Fribourg, souffre de la baisse des prix due à des stocks en Europe en…