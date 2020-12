Un endettement qui inquiète

Lors de l’assemblée, des citoyens ont manifesté leur crainte à propos de la dette par habitant et de l’avenir financier de la commune.

«Dans la vie courante, soit on diminue les dépenses soit on augmente les recettes. Ici, c’est pareil. Quelle est la vision de la commune? Que va-t-on léguer à nos enfants?» La dette par habitant de Bossonnens a inquiété des citoyens présents à l’assemblée communale mercredi soir. En cause, une dette nette avec «indicateurs financiers harmonisés» qui s’élevait à 6072 francs en 2018, faisant de Bossonnens l’une des quatre communes les plus endettées du canton.

Le Conseil communal a, lui, présenté une dette nette de 2775 francs en 2018, aussi issue des statistiques de l’Etat de Fibourg. Et Bruno Fischetti, conseiller communal chargé des finances, de…