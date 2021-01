«J’ai appris à me débrouiller»

La série d’hiver de LaGruyère se penche sur l’équipement des sportifs régionaux.

Galadrielle Sapin dévoile les secrets d’un matériel peu connu.

Dans son sac, des épées qui doivent être réglées précisément.

MÉLANIE GOBET

ESCRIME. Avec une maman multiple championne de Suisse et finaliste en Coupe du monde, Galadrielle Sapin a grandi au milieu des épées et du matériel d’escrime. Il n’a désormais plus aucun secret pour elle. A 19 ans, la sociétaire du Cercle d’escrime de Romont sait réparer ses fils de corps, recoudre sa veste et régler minutieusement ses épées. «C’est ma maman (Marià) qui m’a appris à me débrouiller seule», affirme la Fribourgeoise. Autant de subtilités dans l’équipement de l’escrimeur dont l’existence est peu connue du grand public.

Alors qu’elle se remet d’une hernie…