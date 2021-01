58 minutes pour vivre

M6, JEUDI, À 21 H 05

L’inspecteur John McClane est de passage à l’aéroport de Washington pour accueillir son épouse Holly, avec laquelle il va passer les fêtes de Noël. Au même moment, on annonce à la télévision l’arrivée imminente du général Esperanza, caïd de la drogue extradé vers les Etats-Unis pour y être jugé. Sur place, les allées et venues d’étranges individus communiquant par radio attirent l’attention toujours en éveil du fin limier. Il emboîte discrètement le pas à l’un d’eux et finit par en découvrir deux autres qui fouillent des bagages dans les sous-sols. McClane sort son arme et les somme de décliner leur identité. Pour toute réponse, les hommes ouvrent le feu. S’ensuit une violente bagarre et la mort d’un des malfrats, tandis qu’un autre réussit à prendre la fuite. La…