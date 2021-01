A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 05

Netflix et les autres, la guerre du streaming aura-t-elle lieu?

Après Netflix, voilà les autres: Disney+, Apple TV+, My Canal, Play Suisse, Sky… Avec un choix vertigineux de séries TV et de documentaires à la demande. Tous les épisodes disponibles avec une simple connexion internet, sur son téléviseur, sa tablette ou son smartphone… La concurrence s’annonce féroce entre ces nouveaux acteurs orientés «sport et productions originales». Quelles offres pour quels prix et quelle qualité? Et quels risques si on choisit des sites pirates?… ■