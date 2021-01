Bulle craint de voir «son» championnat supprimé

PATINAGE ARTISTIQUE

Prévus ce week-end à la patinoire d’Espace Gruyère, les championnats de Suisse junior et mixed age ont été reprogrammés les 13 et 14 mars prochain, toujours à Bulle. «Il y a des chances toutefois que ces championnats soient annulés, redoute Thierry Clerc, président du Club de patinage de la Gruyère. Actuellement, aucun concours n’a lieu en Suisse et la fédération n’a pas autorisé ses membres à s’aligner à l’étranger.» Pour quelles conséquences? «Une légère baisse de motivation chez les patineurs(euses), qui montent des programmes sans pouvoir les présenter et se comparer en compétition. Reste que nos jeunes ont continué à s’entraîner jusqu’à présent, cette saison n’est donc pas perdue», assure Thierry Clerc, dont la fille Ophélie (15 ans) aurait dû faire ses…