Celle qui connaît le passé

S.K. Tremayne

JE CONNAIS TON SECRET

Presses de la Cité, 372 pages

Jo Ferguson traverse une mauvaise passe. Récemment divorcée, elle peine à nouer les deux bouts, son métier de journaliste indépendante ne payant plus guère. Sa meilleure amie l’héberge dans son appartement de luxe d’un quartier chic de Londres. L’endroit est truffé d’équipements électroniques, en particulier d’assistants personnels qui s’occupent de régler lumières, chauffage ou encore serrures. Et qui répondent au moindre de ses besoins. Un jour, la voix virtuelle lâche à Jo une phrase qui la laisse médusée: «Je sais ce que tu as fait…»

Sur cette excellente idée de base, S.K. Tremayne (pseudonyme de Sean Thomas, auteur du Doute et de La menace) signe un thriller psychologique qui fait froid dans le dos. Sa narratrice va…