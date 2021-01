Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

PLUS DE 500 CANDIDATS pour ces élections locales disputées. Engouement pour la chose publique? Oui, si l’on regarde de ce côté-là de la politique active, celui des heures passées, le soir, loin de chez soi, à se consacrer à l’intérêt commun. On attendra de connaître le taux de participation pour se faire une idée plus précise de l’amour partagé pour la chose publique de la part de ceux qui, le soir, préfèrent Netflix à la péréquation financière.

À QUOI RESSEMBLE NOTRE JOURNAL en ce début de campagne pour les élections communales? A lire notre édition de jeudi, avec ces listes de candidats imprimées comme dans un ancien bottin de téléphone et, surtout, ces demi-fromages colorés pour la présentation des forces politiques dans les conseils généraux, nos nombreuses pages…