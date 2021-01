La HEIA fête ses 125 ans

HEIA. Ecole des métiers, Ecole des arts et métiers, Technicum cantonal, Ecole d’ingénieurs de Fribourg et enfin Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA). Depuis 1896, l’institution a connu bien des noms, mais sa mission reste la même: la formation technique. A la rentrée 2020, elle comptait 1030 étudiants répartis en sept filières: architecture, chimie, génie civil, génie électrique, génie mécanique, informatique et systèmes de communication et Ecole technique de la construction.

Pour communiquer avec le public tout au long de l’année de ses 125 ans, la HEIA lance le blog 125.heia-fr.ch, qui permet de suivre chaque étape des festivités. De février à septembre, les organisateurs proposeront un thème mensuel pour présenter les grandes lignes de travail de la Haute…