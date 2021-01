La vie avant tout

LF Bollé et Maran Hrachyan

PATRICK DEWAERE,

A PART ÇA LA VIE EST BELLE

Glénat

S’il est un acteur qui a marqué une génération, qui a influencé la façon de jouer en France, c’est peut-être bien Patrick Dewaere. Comme une étoile filante, il a brillé avec les plus grands réalisateurs de l’époque, dans Les valseuses de Bertrand Blier, Série noire d’Alain Corneau ou encore Mille milliards de dollars d’Henri Verneuil… Il fut aussi homme de théâtre et la voix française de Dustin Hoffman dans Le lauréat. Pourtant, le 16 juillet 1982, à 35 ans, en pleine gloire, il décida de tourner sa carabine contre lui-même. Personnage entier, colérique, amateur de boxe et d’alcool, intense et compliqué dans ses amitiés et ses amours, il a marqué le cinéma comme peu d’acteurs, aux côtés de Gérard Depardieu, de…