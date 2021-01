Le complotisme en Suisse aussi

L’invité du samedi

OPINION. Les images qui continuent de filtrer de l’insurrection qui a eu lieu au Capitole, symbole sacré de la démocratie américaine, le 6 janvier dernier, témoignent d’une forte présence des adhérents de QAnon dans la foule des trumpistes chauffés à blanc par le président quelques heures auparavant.

QAnon est la plus en vue de ces nouvelles mouvances complotistes qui essaiment tout particulièrement depuis les années Trump et qu’ont catalysé la crise du Covid-19 et l’élection aux Etats-Unis. Il s’agit d’une omni-théorie du complot qui est importante du fait qu’elle aspire toutes les autres, et selon laquelle, pour citer le slogan de la série télévisée culte The X Files: «La vérité est ailleurs.» Ces mouvances poussent la crise de légitimité des institutions du XXe…