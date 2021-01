Le Marly Innovation Center a reçu le permis de construire pour sa piscine scolaire et publique

MARLY. La Préfecture de la Sarine a octroyé mardi au Marly Innovation Center (MIC) le permis pour la construction d’une piscine scolaire et publique. Celle-ci se situera à la route de l’Ancienne-Papeterie. «Mis à l’enquête par publication dans la Feuille officielle du 18 septembre 2020, le projet n’a suscité aucune opposition», communique la préfecture. Cette piscine couverte de 25 mètres sera ouverte au public et offrira des heures pour les écoles des communes environnantes. En plus de six lignes d’eau, le projet comprend un bassin avec plongeoirs d’un et trois mètres, un petit bassin d’apprentissage avec fond amovible, un espace ludique pour les petits enfants et un bassin de type jacuzzi.