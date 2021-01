Les quatre partis du chef-lieu défendent leur bout de gras

Sept édiles se représenteront aux élections du mois de mars, à Châtel-St-Denis. Seuls Christine Genoud et Steve Grumser y renoncent après un mandat chacun. De quoi aiguiser l’appétit des forces en présence.

CLAIRE PASQUIER - LE MESSAGER

Le cheflieu veveysan ne devrait pas vivre de gros chamboulements à l’issue des élections communales du 7 mars. Seuls deux élus ont décidé de ne pas rempiler tandis que leurs sept collègues se lancent dans la course, motivés de voir les projets amorcés durant cette législature se concrétiser.

Christine Genoud, seule représentante féminine et libérale-radicale à l’Exécutif s’arrête là. En cause, la difficulté de «piloter ses deux bateaux», l’Auberge du Lac des Joncs, aux Paccots, et son dicastère (culture, formation, sports et loisirs). «J’ai besoin de…