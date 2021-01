Pixels et caetera

ÉDEN PERDU. A quelques jours de la prestation de serment du nouveau président américain, dans un Capitole transformé en camp retranché et protégé par la Garde nationale, la marque de chaussures anglaises Doc Martens a annoncé sa volonté d’entrer à la Bourse de Londres, faisant de Donald Trump – peut-être – le dernier punk vivant (ce n’est pas qu’une question de coloration de cheveux, mais aussi une propension à ne pas respecter les codes, à refuser la récupération, bref à foutre le bordel). Il faut se rappeler en effet que les Doc Martens, noires ou rouges, montant à la cheville ou plus haut encore, usées comme il se devait, et sales pour avoir traîné leurs lourdes semelles dans les squats éphémères et les flaques de la vie dans la rue, les Doc Martens, donc, comptaient parmi les…