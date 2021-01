Publibike, fondée par CarPostal en 2011, est devenue depuis le 1er janvier une filiale de La Poste. Le plus grand prestataire de partage de vélos en Suisse déplace son siège principal de Fribourg à Berne, a indiqué jeudi l’entreprise. CarPostal en était la maison mère jusqu’à fin 2020. L’entreprise, dirigée depuis un an par Markus Bacher, compte 33 collaborateurs et gère huit réseaux de partage de vélos regroupant 500 stations et 5000 bicyclettes dans toute la Suisse. ATS