Quatre candidats pour le Parti socialiste

Afin de conserver au minimum ses deux sièges, le Parti socialiste présentera quatre candidats au Conseil communal de Romont.

Le 7 mars, ils seront quatre à espérer représenter le Parti socialiste au Conseil communal de Romont. Membre de l’Exécutif depuis 2016, Emmanuel Bussard (39 ans), enseignant au CO de la Veveyse et chargé du dicastère de la sécurité et de la voirie, entend bien conserver sa place.

Le Glânois sera accompagné par deux personnalités connues dans le chef-lieu glânois. A savoir le député et syndicaliste Armand Jaquier (60 ans), secrétaire régional d’Unia Fribourg, ainsi que de l’enseignante spécialisée Pascale Zermatten, conseillère géné- rale, membre des commissions financière et de l’énergie et impliquée dans la vie associative de la commune. Susana Da Silva (43 ans),…