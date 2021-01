Rémi Bonnet domine la verticale à Verbier

Déjà dominant lors des championnats de Suisse à Veysonnaz au début du mois, le Gruérien a terminé devant son compatriote Werner Marti. Avec des conditions météorologiques compliquées, Rémi Bonnet a avalé les 665m de dénivelé en 26'53'', contre 27'09'' pour son poursuivant.

Alors qu'il ne fait pas partie du cadre suisse, le champion de Suisse avait décroché sa qualification en s'adjugeant l'or à Veysonnaz, puis lors de la course individuelle de sélection à Küblis. Sa forme n'est désormais plus à prouver et Rémi Bonnet aura encore l'occasion de le prouver dimanche lors de la course individuelle dans la station valaisanne.