Rémi Bonnet retrouve le podium en Coupe du monde

Week-end presque parfait pour Rémi Bonnet. Après sa brillante victoire lors de la course verticale vendredi, le Gruérien de 25 ans s'est classé 3e de la course individuelle dimanche à Bruson. Sur un tracé remanié (1550 m de dénivelé positif), il a d'abord pris les choses en main avec son compatriote Werner Marti, avant de se faire rattraper par un duo italien en toute fin de course. A l'arrivée, Robert Antonioli (1 h 22) a devancé Davide Magnini (+00'21) et Rémi Bonnet (+00'23).

Une petite déception pour l'athlète de Crésuz? «Je suis déjà très fier de faire un nouveau podium ici, a-t-il réagi à chaud au micro de l'organisation. Je finis derrière Robert et Davide, deux grands athlètes. Ils ont été meilleurs que moi en descente aujourd'hui. J'espère pouvoir les battre la prochaine fois.»

Un autre Sudiste s'est également hissé sur le podium dimanche. Dans la catégorie U20 (1385 m de dénivelé positif), Robin Bussard (Albeuve, +01'05) a obtenu la 2e place derrière l'intouchable Autrichien Paul Verbnjak (1 h 20). Son frère jumeau Thomas a, lui, terminé à une frustrante 4e place. Des résultats néanmoins prometteurs en vue de la prochaine étape de la Coupe du monde, le 5 et 6 février à Flaine (France), puis des Mondiaux en Andorre.

