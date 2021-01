Source des Pilettes, géothermie et soleil

BlueFactory a développé, en collaboration avec Groupe E et SINEF, des concepts énergétiques et de gestion des eaux, qui valorisent les ressources naturelles et locales.

XAVIER SCHALLER

Faire de Fribourg une ville éponge… A priori, l’image n’a rien d’enthousiasmant. Mais ce terme décrit un modèle urbanistique qui réintroduit au cœur de la ville un cycle naturel de l’eau, aujourd’hui perturbé par l’imperméabilisation des surfaces. BlueFactory Fribourg SA (BFF) y croit et entend jouer un rôle de pionnier dans cette évolution, avec le concept de gestion de l’eau présenté jeudi. La société entend également être exemplaire au niveau énergétique.

«Les travaux débuteront au printemps et la première phase coûtera quelque 11 millions de francs», a expliqué à la presse Philippe Jemmely, directeur…