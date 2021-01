Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 05

Familles recomposées, je vous aime malgré tout

Avec l’explosion du nombre de divorces, le schéma papa, maman et les enfants a volé en éclats. Les familles se décomposent et recomposent à l’envi. Les enfants se retrouvent avec plusieurs parents et réciproquement. Une richesse quand les ex ne se font pas la guerre mais aussi parfois une grande souffrance pour les enfants comme pour les beaux-parents qui ne s’y retrouvent pas toujours dans ces nouvelles constellations familiales. Trop de pression, trop d’attentes et aucune reconnaissance sociale ou légale. Quand les familles se recomposent, ça passe ou ça casse!… ■