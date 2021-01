Un Ami qui vous veut du mal

Naoki Urasawa

20TH CENTURY BOYS

Panini Manga

Un signe bizarre – un œil avec une main à l’index tendu au centre – apparaît sur plusieurs murs et attire l’intérêt de Kenji. Ce gérant d’un convini – une petite épicerie ouverte en permanence – croit y reconnaître quelque chose. Dans le même temps, des catastrophes se multiplient dans plusieurs pays selon un calendrier bien organisé. Après l’appel à l’aide et la mort de son ami Donkey, Kenji comprend que tout ce qui se passe paraît être tiré d’un livre de prédictions que lui et sa bande de copains avaient écrit pour s’amuser à l’école, dans les années 1970. Le tout semble être mis en scène par une secte apocalyptique dirigée par un certain Ami. Quel rapport existe-t-il donc entre un jeu d’enfants et la fin du monde?

