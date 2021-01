Viagra Boys, coup de trique dans le post-punk

Viagra Boys

WELFARE JAZZ

Year0001

Viagra Boys, en voilà un nom de groupe qui claque. Et qui vous fait remuer les mollets dès la première écoute de son deuxième album, Welfare jazz. L’histoire n’est pas triste: bardé de tatouages sur son bide à bière, Sebastian Murphy quitte San Francisco pour rejoindre Stockholm. Quelle idée! Justement, depuis une poignée d’années, il pratique avec ses six acolytes un post-punk hyperjouissif, volontiers satirique à l’image d’In spite of ourselves et son second degré hilarant.

Sous ses airs de jean-foutre, le groupe suédois distille une musique méchamment remuante, entraînée par une basse métronomique et de vieilles rythmiques de Moog vintage. Et, non sans rappeler Masto de Bérurier Noir, le groupe use d’un saxophone anachronique et délirant. Comme tout se…