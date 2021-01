Zoug, «l’autre monde» de Nathan Cantin

Le jeune hockeyeur glânois vit une saison parfaite avec la relève de l’EV Zoug. Il raconte son quotidien au sein de l’organisation de Suisse centrale.

QUENTIN DOUSSE

Nathan Cantin aurait pu évoluer avec la relève de Fribourg-Gottéron, il a opté pour celle de l’EV Zoug depuis 2018. Jamais il n’a regretté son choix, et encore moins cette année où il vit un rêve éveillé. «C’est un autre monde ici», s’exclame le natif de Siviriez.

Cet «autre monde» peut se résumer en trois lettres: OYM, pour on your marks. Ce complexe situé à Cham, non loin de Zoug, est un campus ultramoderne conçu et pensé uniquement pour les athlètes d’élite. «L’école, les salles d’entraînement, la patinoire, le restaurant: tout est plus grand qu’ailleurs et réuni au même endroit. J’arrive ici à 8 h le matin et je repars à…