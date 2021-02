Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LES ANIMAUX DE CIRQUE n’ont plus la cote. Mal vu, les bêtes dressées. Les animaux de zoo non plus, pauvres encagés qui sont à ce point dénaturés par leur captivité qu’ils en viennent à avoir peur de l’absence prolongée de visiteurs. C’est le directeur du Zoo de Servion qui l’a confié à La Gruyère: «Le premier confinement a été très perturbant: le fait que tout à coup il n’y ait plus personne, plus de bruit, les a effrayés, ils avaient tendance à se cacher.» Ce qui, en soi, est plutôt un réflexe naturel chez l’animal. Un seul être vous manque et tout redevient sauvage.

