Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

ADIEU LE PDC FRIBOURGEOIS (dans la forme), salut Le Centre Fribourg, puisque les délégués ont accepté le changement de nom du parti, s’alignant sur la direction suisse. Girouette? Non giratoire! Comme aux abords de Bulle: plus vite on en sort, mieux c’est.

L’ENGOUEMENT POUR LE VÉLO – nous en parlions dans notre édition de mardi – suscité par cette période sans fin de pandémie, et pour tout autre moyen bucolique de se déplacer dans ce monde hostile, provoque une distorsion inquiétante du surmoi, au point de dénaturer les défenseurs de la voiture: dans le dernier bulletin du TCS qui m’a été adressé, quelle surprise de trouver, entre deux articles sur des voitures électriques, une délicieuse page sur les effets bénéfiques de la marche! «Quand les parents et les enfants se…