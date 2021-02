Deché-delé

Ithre din la lena. Chi rèvi ch’inpiyêyè po dre ke kôkon l’è on bokon «fro delé» din cha titha. Ma adon, l’i a dza thinkant’an ke l’i chon jelâ, chu la lena. Mè moujo ke l’an fôta d’alâ pye yin, li tràvèron-the le bouneu?

Tyè moujâdè-vo dè chi voyâdzo ke lè j’Amèrikin chon in trin d’intrèprindre tantyè a la pyanèta Mars? No j’an mimamin dza rèchu, chu Internet, la brijon dè l’oura ke chohyè lé-hô. L’è ôtyè d’inprèchenâbyo, kan on moujè ke l’ou j’a fayu cha mê po l’i arouvâ.

Du mé dè katro-mile an, ke no dejê la Bible, kan Adam l’a fê cha premire fregâtse. Pu ora, i no dèvejon dè milyâre dè j’an, dè milyâre dè kilomêtre.

Fudrè pâ-mé mè dre ke «le mondo l’è piti»!

ANNE MARIE YERLY

