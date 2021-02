Dire merci aux bénévoles

A propos des sociétés sportives et culturelles bulloises et de ceux qui les font tourner.

En tant que citoyen de Bulle, je bénéficie des infrastructures mises à disposition par la ville, je profite aussi des sociétés et clubs sportifs ou culturels de la ville dans lesquels énormément de bénévoles s’engagent. Ce précieux investissement au service de la population locale est un véritable trésor. Sachez que près de 130 sociétés sportives ou culturelles sont actives à Bulle et à La Tour. C’est fantastique! Chaque bénévole, chaque membre et chaque président de ces associations méritent une montagne de remerciements.

Ces jours-ci, dans la presse, les sujets des lettres de lecteur tournent surtout autour de la politique, de l’aménagement de la ville et de son centre. Je pourrais aussi parler…