Inconnus en lice, vraiment?

A propos des candidats UDC au Conseil communal de Bulle.

Dans son édition du 26 janvier dernier, La Gruyère s’essayait à formuler des perspectives quant au futur Exécutif de la ville de Bulle, en passant en revue les candidats à leur réélection et leurs colistiers. Bonne nouvelle pour l’UDC, son unique représentant actuel devrait être reconduit dans ses fonctions. Sur la base du bilan de Jérôme Tornare, qui a très bien géré son dicastère de la sécurité et des bâtiments et a su parfaitement collaborer avec les autres édiles, cette analyse n’étonne pas.

Ce qui surprend en revanche, c’est le qualificatif utilisé pour décrire les autres candidats de la liste 5. S’il est vrai que Mehdi Kizilboga et Arnaud Gremaud sont des novices de la politique, étant tous deux âgés de 22 ans, il ne peut…