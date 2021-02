Le yoga, un moment pour soi que s’offrent les sportifs d’élite

Les sportifs d’élite sont de plus en plus nombreux à intégrer le yoga dans leur quotidien.

Quatre athlètes du canton témoignent de leur pratique ainsi que de ses bienfaits.

Sébastien Gonzalez pose son regard de coach sur la discipline importée de l’Inde.

MÉLANIE GOBET

YOGA. Dans l’imaginaire collectif, influencé par le réseau social Instagram, le yoga pourrait se résumer à une posture de contorsionniste devant un beau paysage. Pourtant, sa philosophie en est loin (lire ci-dessous). Avec un pourcentage de 12% de la population suisse déclarant le pratiquer en 2020 (+5,7% en six ans), l’engouement ne cesse de croître. Et les bénéfices sont tels que de plus en plus de sportifs d’élite l’adoptent.

Chaque matin, le tennisman Novak Djokovic y consacre d’ailleurs une vingtaine de minutes. Plus…