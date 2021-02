Pixels et caetera

UN MILLION DE DOLLARS. Le procès de Donald Trump pour incitation à l’insurrection, ouvert cette semaine au Sénat américain, offre l’occasion aux procureurs de diffuser des images inédites de la prise d’assaut du Congrès, le 6 janvier, notamment des séquences filmées par la vidéo de surveillance du bâtiment. Dans ce contexte si particulier, la nouvelle décoration du bureau ovale – autre lieu de pouvoir – prend un petit air bourgeois très rassurant par la mise en scène des valeurs de la famille (photos encadrées sur la console, un must middle class) et d’idéaux éclairants, comme la justice sociale représentée par le buste de César Chávez, défenseur des ouvriers agricoles dans les années 1960 et 1970 en Californie. Chávez était aussi un partisan des droits des animaux, comme l’est…