Plus d’attention pour La Tour

A propos de l’aménagement du centre de La Tour-de-Trême.

Comme l’a très bien relevé Marc Wicht, dans son courrier de lecteur du 2 février, nourrir une vision d’un centre-ville axé sur Bulle nuit aux intérêts du centre de La Tour-de-Trême, auquel – je le concède – nos autorités ont accordé trop peu d’attention depuis la fusion Bulle-La Tour en 2006. Place du Carré, place du Village devant La Lanterne, place de l’Hôtel-de-Ville, place de l’Eglise: autant de lieux délaissés qui méritent d’être réaménagés pour plus de vie! Les étals et terrasses y fleuriraient, la convivialité serait au rendez-vous, la végétation reprendrait ses droits, le mobilier urbain pourrait être repensé pour toutes et tous.

Le site de la Tioleire, situé à l’orée du poumon vert de la ville, se prêterait bien à l’amé-…