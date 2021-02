Promotion des produits du terroir

A propos des Communales à Bulle.

Durant la campagne en vue des élections communales du 7 mars à Bulle, on a beaucoup parlé de l’aménagement du centreville, d’une Grand-Rue piétonne et de places de stationnement, que ce soit dans les journaux, lors du débat du 21 février à La Télé ou des débats sur RadioFR, ou encore dans les programmes électoraux des différents partis. Bien que ces sujets soient naturellement importants, ils en sont venus à éclipser l’envie de la population bulloise et touraine de voir naître des actions concrètes de la part du monde politique. C’est donc grâce aux échanges que j’ai pu avoir avec elle que m’est venue l’idée de mettre sur pied les «Paniers du terroir». Cette initiative vise à promouvoir la consommation des produits de notre terroir, à encourager la…