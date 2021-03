«J’ai acquis de la confiance»

Mathilde Gremaud a achevé sa saison par une médaille en Coupe du monde.

La saison de Mathilde Gremaud sur la scène internationale a été faite de hauts et de bas. Elle s’est néanmoins achevée sur une bonne note: son premier podium de l’exercice en Coupe du monde, lors de la finale en slopestyle à Silvaplana (GR) samedi. Après un premier run manqué, la Rochoise de 21 ans a relevé le niveau au deuxième passage. Avec une météo plus clémente et moins de vent, elle a pu assurer l’essentiel et décrocher le bronze.

Son score de 83,75 ne lui a toutefois pas permis de dépasser sa compatriote Sarah Hoefflin (86,50) et la gagnante française Tess Ledeux. «Sur le moment j’étais un peu déçue, car j’ai raté mon grab sur le premier saut, réagit Mathilde Gremaud. Et avec les conditions j’ai dû faire le…