«Je me suis retourné, il n’y avait personne»

Le Charmeysan Rémi Bonnet est le nouveau champion du monde de verticale. Il s’est imposé jeudi en Andorre avec une avance colossale.

MÉLANIE GOBET

Rémi Bonnet est champion du monde! Le Charmeysan, qui a fêté ses 26 ans mercredi, a remporté son premier titre individuel chez les élites jeudi lors de la verticale en Andorre. Et la manière est presque surréaliste, pour un parcours de 3,5 km et 750 mètres de dénivelé positif. Avec 39 secondes d’avance sur son poursuivant, l’Allemand Anton Palzer, et 51’’ sur son compatriote Werner Marti, le Gruérien a écrasé la concurrence. Epoustouflant, impressionnant! Les superlatifs se justifient pour celui qui a rallié le sommet en 25’55. Avec son pragmatisme habituel, il revient sur cette performance de classe mondiale, avant de partir en chasse d’un…