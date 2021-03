A propos de la lutte contre le dérèglement climatique.

Le Covid-19 capte toute l’attention. Il n’est pourtant pas le seul agresseur de nos vies, qui devrait accabler les consciences. Dans ses effets à terme, le dérèglement climatique, dont on a pu mesurer l’amplitude au mois de février, sera autrement plus dévastateur.

A ce propos, l’ONU, par la voix de son secrétaire général, adresse au monde, plus qu’un cri d’alarme, un appel désespéré. Il constate la passivité des Etats à respecter les engagements pris à la Conférence de Paris. Précisons que ceux-ci ont été signés par les politiques. Or, leur application dépend davantage de la bonne volonté du pouvoir économique, là où se nourrissent et s’additionnent volontiers l’euphorie et l’illusion de la toute puissance, que pourrait illustrer ce…