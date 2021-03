Conseil d’administration à nouveau au complet

Philippe Gauderon est le nouveau représentant du Conseil d’Etat dans le conseil d’administration de l’Hôpital fribourgeois (HFR). Ce Fribourgeois a exercé des fonctions dirigeantes durant plus de trente ans, au sein des CFF et de l’Office fédéral des transports, indique le communiqué de l’HFR. A la retraite depuis 2019, il met désormais son expérience au service des jeunes générations et des entreprises, via des activés de conseil et d’expertise ainsi que des mandats d’administration. Il succède à Stephan Hänsenberger, qui a pris la présidence du conseil d’établissement de l’Hôpital intercantonal de la Broye en octobre 2020.