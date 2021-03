Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

L’ORGANE CANTONAL DE CONDUITE – qui regroupe, en cas de force majeure, les responsables de services de l’Etat et des spécialistes scientifiques ou techniques – a recommandé aux élus locaux et à leurs partisans de célébrer leur victoire demain soir en petit comité, soit 5 personnes à l’intérieur ou 15 en extérieur. Motif? Covid bien sûr. En y regardant de plus près, quels sont les risques face auxquels l’Organe cantonale de conduite est habilité à agir? Sur son site, il est précisé les dangers «santé» pour la population, les dangers «vétérinaires», les dangers «crues» et les dangers «RNBC» – lisez radioactifs, transports dangereux. Il y a également les dangers «températures» – vague de froid, vague de chaleur – et les dangers «forces de la nature», les dangers…