Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LES «SPEEDWORKING» – entretiens d’embauche – seront dorénavant organisés en visioconférence par la Fédération patronale et le Service de la jeunesse de la ville de Bulle. La différence avec une «story» sur Instagram? Simple: sur ton compte Instagram, c’est toi le patron.

NOUS SOMMES FATIGUÉS, C’EST CERTAIN, et à cran, c’est normal. Cela explique pourquoi nous sommes moins attentifs aux mots que nous employons en cette période difficile. Pourtant, c’est rendre service que de corriger les autres, ou nos articles dans La Gruyère, quand une formule malheureuse ou un mot inapproprié apparaît soudain. Par exemple, évitons de dire «avec le variant anglais, tu as plus de chances d’attraper le Covid», parlons plutôt de «risques» (le personnel soignant appréciera). Autre…