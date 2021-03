Deux sièges en plus au Grand Conseil pour la Gruyère et la Veveyse?

Avec une démographie en progression de près de 10% ces cinq dernières années, la Gruyère passerait ainsi à 20 représentants (actuellement 5 socialistes, 5 libéraux-radicaux, 5 démocrates-chrétiens, 3 démocrates du centre et 1 Vert centre gauche). La Veveyse aurait quant à elle 7 représentants (actuellement 2 démocrates-chrétiens, 2 démocrates du centre, 1 libéral-radical, 1 socialiste). Ces informations sont encore provisoires et devront être confirmées à la fin du mois d’août. «Elles ont pour but de permettre aux formations politiques de se préparer à la campagne électorale de cet automne», précise le communiqué de presse.