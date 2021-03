A propos de la gestion de la crise du Covid.

Le Conseil national a récemment débattu sur le bien-fondé de demander au Conseil fédéral de rouvrir les restaurants et ce en dépit des conseils scientifiques de ne pas le faire. On peut dès lors se poser la question si un schisme entre nécessités politique et scientifique n’a pas lieu. Ce n’est évidemment pas la première fois que la politique fait fi de l’expertise au profit d’un calcul tactique ou d’un instinct: clamée si cela résulte en victoire, décriée si la défaite se fait sentir. Malheureusement, face à ce virus, nulle petite victoire symbolique en vue, c’est un combat de longue haleine.

«Le cœur a ses raisons que la raison ignore.» Cet aphorisme de Blaise Pascal ne pourrait sembler plus approprié, aujourd’hui, quand l’affect l’emporte…