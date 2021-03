Gaëlle Thalmann et la Suisse connaissent leur adversaire

L’équipe de Suisse doit passer par les barrages pour espérer obtenir son ticket pour l’Euro 2022. Le tirage au sort s’est déroulé vendredi et a désigné la République tchèque comme adversaire de Gaëlle Thalmann et de ses coéquipières. Les matches aller (à l’extérieur) et retour se dérouleront entre le 7 et le 13 avril. Au 27e rang du classement mondial, soit huit places derrière les Suissesses, les Tchèques n’ont jamais pris part à un tour final de l’Euro. Les deux équipes s’étaient d’ailleurs déjà rencontrées lors des qualifications pour le championnat européen de 2017, avec deux victoires pour les Helvètes à la clé.